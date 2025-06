Sextou: cuide da sua saúde mental de forma simples

Cuidar da saúde mental e emocional não é algo que se faz apenas em momentos de crise. Pelo contrário, é um trabalho contínuo e essencial para garantir qualidade de vida e bem-estar. Ao integrar práticas diárias, você consegue, principalmente, manter o equilíbrio emocional o ano todo. Veja, a seguir, cinco dicas que podem transformar sua rotina de forma simples e gratuita.

1. Pratique atividades físicas regularmente

A prática de exercícios físicos é uma das maneiras mais eficazes de manter a saúde mental. Além de liberar endorfinas, que são hormônios responsáveis pela sensação de bem-estar, o exercício reduz, dessa forma, o estresse e a ansiedade. Mesmo uma caminhada diária de 30 minutos pode trazer grandes benefícios.

2. Alimente-se bem e se hidrate

Uma alimentação balanceada reflete diretamente no funcionamento do seu cérebro. Evite alimentos processados e prefira os ricos em nutrientes, como frutas, verduras e grãos integrais. A hidratação também é fundamental, pois a desidratação pode afetar negativamente a clareza mental.

3. Pratique a meditação – a saúde mental agradece

A meditação é uma técnica eficaz para acalmar a mente e reduzir os níveis de estresse. Tente dedicar, por isso, alguns minutos do seu dia para praticar atenção plena, focando no momento presente. Isso ajuda a aumentar o autocontrole emocional e a melhorar a concentração.

4. Desenvolva conexões sociais saudáveis

Manter relacionamentos saudáveis e de apoio é fundamental para a saúde emocional. Reserve tempo para estar com amigos e familiares, e não tenha medo de procurar ajuda profissional, caso necessário. Estar cercado de pessoas que te apoiam fortalece, assim, sua saúde mental.

5. Durma o suficiente

O sono de qualidade é um dos pilares do bem-estar. Durante o sono, o cérebro processa as emoções e as memórias. Tente criar uma rotina de sono, indo para a cama e acordando no mesmo horário todos os dias. Isso ajuda a regular o ciclo circadiano e a melhorar sua disposição e saúde emocional.

Saúde mental e simplicidade

De acordo com especialistas, adotar hábitos saudáveis é a chave para cuidar da saúde mental e emocional o ano todo. A prática constante dessas dicas pode fazer toda a diferença na sua qualidade de vida e no seu equilíbrio psicológico.

Muitas pessoas não procuram alternativas saúdáveis, alegando alto custo dos tratamentos relacionados à saúde mental. Porém, há ações simples e programas do SUS à disposição de todos. Em Cachoeiro, procure a Unidade Básica de Saúde mais próxima em busca de orientações.