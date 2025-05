Siga 10 passos para emagrecer de forma saudável e duradoura

Emagrecer de forma saudável vai além de dietas radicais, sendo uma mudança cultural e psicológica. O segredo está, assim, em adotar hábitos sustentáveis, promovendo a perda gradual de peso e a manutenção da saúde física e emocional.

Após um alerta médico sobre taxas sanguíneas desreguladas, a atriz Suzy Rêgo, aos 58 anos, decidiu transformar sua saúde. Conforme nutricionistas, o emagrecimento exige dedicação constante e ajustes nos hábitos. Dessa forma, confira os 10 passos para emagrecer de maneira saudável e duradoura:

Optar por alimentos nutritivos é fundamental. Carnes magras, frutas e vegetais devem ser prioridades nas refeições. Dessa forma, evite alimentos processados, como frituras e refrigerantes, e sempre inclua proteínas de qualidade.

Antes de tudo, é essencial planejar o processo para manter o foco. Acompanhar seu progresso com a ajuda de um profissional ajuda a fortalecer, desse modo, seu comprometimento com os objetivos.

Em primeiro lugar, incentivar o paladar a apreciar refeições saudáveis é um passo importante. Preparar pratos criativos, ricos em vitaminas e minerais, pode reduzir, como resultado, a ingestão de açúcares e gorduras.

Ao mesmo tempo, combine uma alimentação equilibrada com atividade física regular. Exercícios diários ajudam a queimar calorias e a manter o metabolismo ativo.

O estresse eleva hormônios como cortisol e grelina, que favorecem a fome e escolhas alimentares erradas. Invista em técnicas de relaxamento, como meditação e yoga, para equilibrar seu emocional.

Um sono de qualidade é essencial para a recuperação do corpo. Durante o descanso, os hormônios que controlam a fome são equilibrados, evitando aqueles desejos por doces e comidas calóricas.

A hidratação adequada melhora a digestão e previne a sensação de fome falsa. Consuma água e chás, e evite confundir sede com fome.

As proteínas são essenciais para manter a massa muscular. Elas ajudam a prolongar a sensação de saciedade e preservam a massa magra durante o emagrecimento.

Consultas médicas periódicas ajudam a identificar desequilíbrios hormonais e metabólicos que podem interferir na perda de peso.

Reduzir 300 a 500 calorias por dia é o ideal. Isso promove uma adaptação gradual do corpo, evitando o temido efeito sanfona e garantindo a adesão a longo prazo.

