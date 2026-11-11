Síndrome do bumbum morto: ficar muito tempo sentado afeta diversas áreas; não ria

Passar muitas horas sentado pode prejudicar a ativação dos músculos dos glúteos. Conhecida como Síndrome do Bumbum Morto ou amnésia glútea, a condição provoca fraqueza muscular e pode contribuir para dores na região lombar e nos joelhos.

O problema não significa que os músculos deixam de funcionar completamente. Na verdade, eles perdem força ou demoram para entrar em ação durante determinados movimentos.

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Embora muita gente associe o sedentarismo a problemas cardiovasculares e ganho de peso, a falta de movimento também interfere no funcionamento muscular. Por isso, quem trabalha em escritórios, estuda ou passa várias horas diante de telas precisa prestar atenção aos hábitos diários.

Além disso, a condição pode atingir pessoas fisicamente ativas, inclusive corredores e praticantes de esportes.

O que é a Síndrome do Bumbum Morto e por que acontece?

A Síndrome do Bumbum Morto, também chamada de amnésia glútea, ocorre quando os músculos dos glúteos apresentam fraqueza ou dificuldade de ativação.

O glúteo máximo é um dos músculos mais fortes do corpo humano. Ele participa da extensão e rotação do quadril, ajuda a estabilizar a pelve e contribui para amortecer impactos durante os movimentos.

Além disso, essa musculatura oferece suporte para atividades como caminhar, correr, subir escadas e levantar da cadeira.

Quando os glúteos não trabalham adequadamente, outros músculos tentam compensar essa função. Com isso, a região lombar e os joelhos podem receber uma sobrecarga maior.

Ao longo do tempo, essa compensação pode favorecer dores e dificuldades durante atividades físicas.

Quais são os sintomas da amnésia glútea?

Diferentemente do que acontece quando um braço ou uma perna adormece, a amnésia glútea geralmente não provoca formigamento.

Na realidade, muitas pessoas não percebem alterações enquanto permanecem sentadas. Os sinais podem aparecer durante caminhadas, corridas ou outros movimentos que exigem a participação dos glúteos.

Entre as possíveis manifestações estão:

Fraqueza na musculatura dos glúteos;

Dificuldade de ativar essa região durante exercícios;

Dor na parte inferior das costas;

Desconforto nos joelhos;

Sobrecarga de outros músculos durante os movimentos.

O tempo prolongado na posição sentada pode contribuir para esse quadro. Permanecer aproximadamente oito horas sentado por vários dias consecutivos pode prejudicar os estímulos necessários à ativação muscular.

Entretanto, a condição não atinge todas as pessoas da mesma maneira.

Como identificar sinais de fraqueza nos glúteos?

Alguns movimentos permitem observar como os músculos respondem durante atividades simples. No entanto, esses testes não confirmam um diagnóstico.

Uma avaliação profissional pode identificar alterações na força, na mobilidade e na coordenação muscular.

Entre os movimentos citados para observar a ativação dos glúteos estão:

Apoio sobre uma perna: fique em pé, apoiando o peso em uma perna enquanto mantém a outra suspensa. Observe a estabilidade do quadril.

fique em pé, apoiando o peso em uma perna enquanto mantém a outra suspensa. Observe a estabilidade do quadril. Elevação pélvica: deite-se de costas, flexione os joelhos e eleve o quadril, contraindo os glúteos durante o movimento.

Dificuldades para executar esses movimentos ou desconfortos persistentes merecem avaliação individualizada.

Como prevenir a Síndrome do Bumbum Morto?

A principal estratégia envolve reduzir o tempo sentado e movimentar o corpo regularmente.

Uma orientação apresentada no texto original recomenda fazer pausas a cada 30 a 50 minutos. Nesse intervalo, vale levantar, caminhar um pouco ou realizar movimentos suaves com o quadril.

Além disso, exercícios específicos ajudam a fortalecer a musculatura dos glúteos.

Entre as opções estão:

Agachamentos;

Avanços;

Elevações pélvicas;

Pranchas laterais.

A caminhada e a corrida contribuem para a saúde geral, mas não substituem exercícios específicos de fortalecimento dos glúteos.

A frequência e a intensidade dos movimentos devem respeitar a condição física de cada pessoa. Portanto, a execução controlada e a progressão gradual ajudam a evitar sobrecargas.

Por fim, alternar períodos sentado e em movimento é uma medida simples para reduzir os efeitos da inatividade. Pequenas mudanças na rotina ajudam a preservar a força muscular e a mobilidade ao longo do tempo.