Síndrome do coração partido: como o estresse emocional afeta o órgão

A síndrome do coração partido, também chamada de cardiomiopatia de Takotsubo, mostra que emoções intensas podem afetar diretamente o coração. Ela surge após situações de forte estresse — sejam negativas ou positivas — e provoca sintomas muito parecidos com os de um infarto. Diferente do ataque cardíaco, no entanto, não há obstrução das artérias coronárias.

O que acontece é uma sobrecarga no ventrículo esquerdo, principal câmara de bombeamento, que perde força temporariamente. Essa alteração reduz a capacidade de contração do coração e gera dor torácica, falta de ar e palpitações. Mulheres após a menopausa apresentam maior risco, mas homens também podem ser afetados.

Principais sintomas da síndrome do coração partido

Dor torácica;

Falta de ar;

Palpitações;

Tontura e fadiga intensa;

Alterações no eletrocardiograma.

Diferenças entre síndrome do coração partido e infarto

No pronto-socorro, os sintomas confundem pacientes e médicos, já que dor no peito e alterações em exames iniciais aparecem em ambos os quadros. A diferença está nos resultados de avaliações detalhadas.

No infarto: exames revelam bloqueios nas artérias coronárias.

exames revelam bloqueios nas artérias coronárias. Na síndrome: não há obstrução, mas sim disfunção temporária do ventrículo esquerdo, detectada em ecocardiograma ou confirmada pelo cateterismo.

Tratamento e recuperação

Apesar do susto, o prognóstico é positivo. O coração tende a recuperar sua função em dias ou semanas. Ainda assim, acompanhamento médico é indispensável para monitorar possíveis complicações, como arritmias ou insuficiência cardíaca.

Especialistas reforçam que hábitos saudáveis, atividade física e equilíbrio emocional reduzem o risco de novos episódios. Apoio familiar e acompanhamento psicológico também ajudam na recuperação. A síndrome do coração partido mostra, de forma clara, que emoções intensas podem deixar marcas no corpo.