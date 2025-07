Sintomas da nova gripe em 2025: veja sinais de alerta

Os sintomas da nova gripe que circula em 2025 vêm preocupando profissionais da saúde. Embora muitos sintomas pareçam comuns, a intensidade e o perfil de risco variam conforme a idade.

De acordo com os especialistas, os sintomas surgem de forma repentina e intensa. Veja os principais sinais que exigem, desse modo, total atenção:

Só para exemplificar, segue relação de sintomas da nova gripe com suas faixas etárias correspondentes. Mas eles podem se manifestar de forma diferente de acordo com cada organismo:

Adultos:

Apresentam febre, dores no corpo, tosse e fadiga. O quadro pode variar de leve a intenso.

Crianças:

Além da febre alta, sofrem com vômitos, diarreia e podem desenvolver bronquite ou bronquiolite. Linfonodos aumentados no pescoço também são frequentes.

Idosos:

Mesmo sem febre alta, muitos sentem mal-estar e fraqueza. O quadro pode evoluir discretamente, exigindo mais atenção dos cuidadores.

Busque ajuda médica se os sintomas persistirem por mais de três dias ou se houver dificuldade para respirar, vômitos frequentes ou sinais de desidratação.

Dica final:

Manter-se hidratado, repousar e seguir as orientações médicas são dicas que ajudam a reduzir o tempo de recuperação e evita, assim, complicações

