Também, alinhar estilo de vida saudável — dieta balanceada, exercícios regulares, controle do peso e abandono do tabagismo — se mostra fundamental.

Os voluntários relataram menos enjoo, dor de cabeça e desconforto digestivo. Consequentemente, interpreta o estudo, o simenafil surge como tratamento eficaz, rápido e com maior conforto.

Em ensaio clínico com 765 homens de 30 a 70 anos, com disfunção erétil, compararam simenafil e sildenafil (Viagra). O novo composto surgiu em apenas 15 minutos, enquanto o Viagra pode levar até uma hora. Esse tempo reduzido favorece melhor desempenho e experiência. Além disso, o simenafil convenceu os participantes:

Conforme divulgação médica, cientistas do Primeiro Hospital da Universidade de Pequim testaram o simenafil , versão turbinada do Viagra. E descobriram que o super viagra apresenta ação mais rápida e provoca menos efeitos adversos.

