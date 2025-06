SUS avalia Wegovy para tratar obesidade; veja aqui

A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec) iniciou a avaliação do Wegovy, novo medicamento contra a obesidade. A análise considera critérios técnicos, impacto orçamentário e benefícios clínicos.

A farmacêutica Novo Nordisk desenvolveu o Wegovy com base na semaglutida, substância que reduz o apetite e promove saciedade. Ao agir nos centros cerebrais responsáveis pela fome, o remédio ajuda o paciente a emagrecer de forma gradual e segura.

Além disso, o medicamento contribui para o controle da glicemia e da pressão arterial. Por isso, especialistas enxergam o Wegovy como uma alternativa eficaz no combate à obesidade e suas complicações.

A proposta de incorporação prevê o uso em pessoas com obesidade grau 2, ou grau 1 com doenças associadas. A Conitec analisa dados clínicos e econômicos antes de abrir a consulta pública.

Durante essa etapa, qualquer cidadão pode opinar sobre a inclusão do remédio no sistema público.

Após a consulta, a Conitec emitirá um parecer final. Em seguida, o Ministério da Saúde decidirá se incorpora ou não o Wegovy ao SUS.

Enquanto isso, médicos e pacientes aguardam com expectativa. Afinal, o remédio pode ampliar o acesso ao tratamento e fortalecer o enfrentamento à obesidade no Brasil.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui