SUS vai oferecer implante contraceptivo eficaz neste ano

O SUS começará a oferecer gratuitamente o Implanon, implante subdérmico de etonogestrel, conforme decisão da Conitec aprovada em 2 de julho de 2025. De acordo com o Ministério da Saúde, a partir do segundo semestre, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) receberão o método, que dura até três anos e mostra alta eficácia na prevenção de gravidez não planejada.

Alcance e investimentos

Meta: distribuir 1,8 milhão de dispositivos até 2026.

distribuir 1,8 milhão de dispositivos até 2026. Fase inicial: atender 500 mil mulheres ainda em 2025.

atender 500 mil mulheres ainda em 2025. Investimento estimado : R$ 245 milhões.

: R$ 245 milhões. Custo atual do produto no mercado privado: entre R$ 2 000 e R$ 4 000

Prazos e implementação

Logo após publicação da portaria, as áreas técnicas terão 180 dias (cerca de seis meses) para:

Atualizar diretrizes clínicas; Adquirir e distribuir o insumo; Treinar médicos e enfermeiros habilitados; Implementar inserção e remoção do implante nas UBS

A previsão é que o método esteja disponível nas UBS ainda no segundo semestre deste ano.

Diferenças em relação a outros contraceptivos

Considerado um LARC (Long-Acting Reversible Contraceptive), assim como o DIU de cobre, o que dispensa uso diário ou frequente ação do usuário.

Conforme especialistas, é mais eficaz que anticoncepcionais orais, injetáveis e preservativos; a falha ocorre em aproximadamente 5 a cada 10 mil usuárias.

Permite retorno rápido à fertilidade após remoção e pode ser substituído imediatamente pelo SUS.

Benefícios para saúde pública

Previne gravidez não planejada, especialmente em mulheres de baixa renda; Contribui para redução da mortalidade materna, meta alinhada aos ODS da ONU até 2027; Amplia escolhas contraceptivas, dando liberdade de optar por métodos mais confortáveis e eficazes.

Cuidados no uso

Inserção e retirada demandam profissional habilitado (médico ou enfermeiro).

Não indicado para mulheres com câncer de mama, trombose ativa, doenças hepáticas graves, hipertensão específica, enxaqueca com aura, entre outras condições.

Disponível também em casos atuais: HIV, tuberculose, profissionais do sexo, privadas de liberdade.

A introdução do Implanon no SUS representa um avanço significativo no planejamento reprodutivo. Ela assegura acesso a método eficaz, duradouro e seguro, fortalecendo, assim, a autonomia das mulheres e as políticas de saúde pública. Acompanhar a implementação será essencial para garantir cobertura nacional eficiente e equidade no acesso.