Tem enxaqueca? Veja como terapias podem diminuir a dor

Conforme estudo publicado em fevereiro de 2025, na revista Headache, analisou 63 ensaios clínicos com mais de 7.400 participantes, entre 1975 e 2023. De acordo com a pesquisa, terapias podem diminuir a enxaqueca, como cognitivo-comportamental (TCC), mindfulness e técnicas de relaxamento reduziram a frequência das crises, a intensidade da dor e aumentaram a qualidade de vida.

Especialistas explicam que esses métodos afetam o sistema nervoso e os gatilhos emocionais que intensificam a enxaqueca:

Revisões modernas da literatura mostram que estratégias comportamentais com TCC, relaxamento e mindfulness são tão eficazes quanto medicamentos profiláticos tradicionais para reduzir um dia de enxaqueca por mês, considerado clinicamente significativo.

Além disso, combinar essas técnicas com medicamentos, em casos necessários, aprimora significativamente os resultados . Médicos apontam que intervenções comportamentais evitam uso excessivo de analgesia.

Especialistas indicam também:

Neurologistas brasileiros apontam que muitos casos de enxaqueca recebem apenas medicação, sem suporte comportamental. Embora eficazes, os tratamentos comportamentais permanecem subutilizados.

Intervenções comportamentais — TCC, relaxamento e mindfulness — reduziram significativamente a frequência e intensidade das crises, além de tornarem pacientes mais autônomos. Por isso, tanto a prática única quanto a abordagem integrada com medicamentos merecem atenção médica. Além disso, ações complementares como sono regular e exercícios fortalecem os resultados preventivos.

