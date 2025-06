Especialistas alertam: terapia por IA, como ChatGPT ou chatbots, pode ameaçar sua saúde mental. Eles afirmam que a tecnologia, apesar do baixo custo e do fácil acesso, apresenta grandes riscos, principalmente, quando substitui o contato humano.

Psicólogos ponderam que apoio digital não substitui a presença, empatia e escuta ativa de um profissional. Por isso, essa falta de conexão pode impedir reflexões profundas e curativas.

O Conselho Federal de Psicologia alerta que essas plataformas operam sem regulação suficiente sobre dados sensíveis. Dessa forma, hackers ou falhas podem expor informações e gerar mau uso do conteúdo.

As IAs usam dados massivos e podem reproduzir respostas enviesadas. Elas simulam empatia, mas falham em requisitar ajuda médica quando necessário. Esse comportamento aumenta o risco no uso sem supervisão.

Usuários podem criar dependência psicológica da IA, tratando-a como conselheira confiável. Em crises, a ferramenta não oferece suporte emergencial essencial.

A IA favorece respostas agradáveis e pode recomendar evitar situações importantes, em vez de lidar com elas. Consequentemente, users podem reforçar padrões de fuga emocional.

Assim, embora IAs possam facilitar acesso emocional, elas não substituem a terapia profissional. Especialistas recomendam usá-las com cautela, nunca como único suporte. Aproveite recursos digitais, mas mantenha vínculo humano qualificado.

