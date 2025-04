Uganda declara fim do surto de ebola: entenda a doença

Após 42 dias sem novos casos, Uganda declarou o fim do surto de ebola. A seguir, saiba tudo sobre a doença.

Assim que surgirem os primeiros sinais, buscar atendimento médico imediato torna-se essencial.

Atuar com rapidez, portanto, aumenta as chances de recuperação.

Assim, prevenir a transmissão exige vigilância e medidas rigorosas.

Por isso, manter a informação correta salva vidas e quebra preconceitos. O ebola não é uma praga africana: é uma doença grave que precisa, assim, ser conhecida e combatida de forma racional.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui