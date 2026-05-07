Últimas unidades da Feijoada Solidária do GAPCCI - corra e ajude

O Grupo de Apoio aos Portadores de Câncer de Cachoeiro de Itapemirim (GAPCCI) realizará, neste sábado, 09 de maio, a tradicional Feijoada Solidária. A ação buscará arrecadar recursos para manter os atendimentos oferecidos pela instituição e fortalecer a assistência prestada a pacientes oncológicos da região.

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Nesse contexto, o evento mobilizará a comunidade em torno de uma causa social relevante. Além disso, a iniciativa reforçará a importância do acolhimento humanizado durante o tratamento contra o câncer. Assim, o GAPCCI ampliará sua rede de apoio e continuará oferecendo suporte a centenas de famílias.

Com proposta solidária e gastronômica, a ação oferecerá kits completos de feijoada para retirada. O cardápio incluirá arroz, farofa, couve, laranja, torresmo e mimos especiais doados por empresas parceiras.

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GAPCCI fortalece acolhimento a pacientes oncológicos

O GAPCCI desempenha papel importante em Cachoeiro de Itapemirim ao oferecer acolhimento social e suporte a pessoas em tratamento oncológico. Frequentemente, pacientes e familiares enfrentam desafios emocionais, financeiros e estruturais durante o tratamento.

Nesse cenário, a instituição atua como ponto de apoio e cuidado contínuo. Além disso, a Casa de Apoio auxilia pessoas que precisam se deslocar para consultas, exames e tratamentos médicos.

Consequentemente, o trabalho desenvolvido pela entidade fortalece vínculos sociais e amplia a qualidade de vida dos assistidos. Portanto, ações beneficentes como a Feijoada Solidária tornam-se essenciais para garantir a continuidade dos serviços.

Evento une gastronomia e responsabilidade social

A Feijoada Solidária também fortalecerá a integração entre empresas, comunidade e instituições sociais. Ao mesmo tempo, o evento mostrará como iniciativas coletivas conseguem transformar realidades.

Todo o valor arrecadado com a venda dos kits será destinado à manutenção da Casa de Apoio e ao projeto de ampliação da estrutura da instituição. Dessa forma, a ação contribuirá diretamente para ampliar atendimentos e melhorar o acolhimento aos pacientes.

Restam poucas unidades disponíveis. Por isso, os organizadores orientam que os interessados garantam a compra antecipadamente.

Empresas apoiam ação beneficente em Cachoeiro

Diversas empresas da região apoiam a Feijoada Solidária 2026. Entre os parceiros estão Marbrasa, LUSGRAN Granitos, MP Granitos, Bravos Steakhouse, Morgan Mármores e Granitos, Colombiano’s Restaurante e Gráfica.com.

Além disso, a ação conta com apoio de produtores locais e profissionais da gastronomia, como Aleandra Silva Personal Chef, Claudia Doces para Festas e Biscoitinhos Caseiros da Nice.

Consequentemente, a união entre iniciativa privada e responsabilidade social fortalece projetos que impactam diretamente a comunidade.

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