Unimed Sul Capixaba amplia cirurgias com programa federal

A Unimed Sul Capixaba oficializou adesão ao programa federal Agora tem Especialistas. Dessa forma, a iniciativa amplia o acesso da população a procedimentos especializados.

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A assinatura ocorreu em Cachoeiro de Itapemirim. Ao mesmo tempo, representantes estaduais participaram da formalização. Assim, o convênio reforça a integração entre esferas pública e privada. Além disso, a iniciativa busca garantir mais agilidade no atendimento. Consequentemente, pacientes do SUS ganham novas oportunidades de tratamento.

O evento contou com as presenças do Diretor-presidente da Unimed Sul Capixaba, Bruno Beber Machado; da Vice-presidente Grazielle Silva Ferreira Grillo e do Diretor de Recursos Próprios, Cláudio Vinícius Menezes de Brito. O ato também reuniu autoridades estaduais da área da saúde, entre elas o Subsecretário de Estado de Regulação do Acesso em Saúde, Gleikson Barbosa dos Santos, que participou da formalização da parceria institucional; da Superintendente Regional de Saúde da Região Sul, Samilla Coelho Figueira, da Gerente da Assistência Ambulatorial Especializada, Maria José da Costa Mendes, e de Geovane Meneguelle, da assessoria do secretário de Estado da Saúde.

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Estrutura da Unimed reforça atendimento

O diretor-presidente Bruno Beber Machado destacou o caráter estratégico da parceria. Segundo ele, a cooperativa utilizará sua estrutura para ampliar cirurgias eletivas.

Nesse sentido, a equipe realizará procedimentos em horários ociosos do centro cirúrgico. Portanto, a medida reduz filas sem afetar os clientes da operadora.

Além disso, Bruno Beber reforçou o compromisso com qualidade técnica. Ao mesmo tempo, ele destacou a cultura de acolhimento da instituição.

Governo destaca impacto regional

O Subsecretário Gleikson Barbosa dos Santos classificou a iniciativa como histórica. Para ele, a parceria fortalece o acesso à saúde na região sul capixaba.

Dessa maneira, o SUS amplia a capacidade de resposta. Como resultado, pacientes aguardam menos tempo por cirurgias. Ainda assim, Santos ressaltou a importância da estrutura da Unimed. Segundo ele, a capacidade técnica da instituição garante eficiência no atendimento.

Integração fortalece políticas públicas

A solenidade reuniu autoridades importantes da saúde estadual. Entre elas, participaram gestores regionais e representantes técnicos.

Nesse contexto, a cooperação institucional ganha força. Portanto, o sistema de saúde amplia sua eficiência. A parceria promove maior integração com políticas públicas. Assim, a população se beneficia diretamente.

Experiência consolida novo avanço

Com 36 anos de atuação, a Unimed Sul Capixaba mantém uma rede estruturada. Ao longo desse período, a cooperativa investiu na qualificação do atendimento. Agora, com a adesão ao programa, a instituição amplia sua atuação. Consequentemente, fortalece a oferta de cirurgias eletivas.

Por fim, a iniciativa contribui para reduzir filas históricas. Dessa forma, o acesso à saúde se torna mais rápido e eficiente.

Com base em informações do portal Unimed Sul Capixaba.