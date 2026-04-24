Unimed Sul Capixaba amplia cirurgias com programa federal
Convênio fortalece o acesso a cirurgias eletivas e reduz filas na saúde pública - confira,
A Unimed Sul Capixaba oficializou adesão ao programa federal Agora tem Especialistas. Dessa forma, a iniciativa amplia o acesso da população a procedimentos especializados.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A assinatura ocorreu em Cachoeiro de Itapemirim. Ao mesmo tempo, representantes estaduais participaram da formalização. Assim, o convênio reforça a integração entre esferas pública e privada. Além disso, a iniciativa busca garantir mais agilidade no atendimento. Consequentemente, pacientes do SUS ganham novas oportunidades de tratamento.
O evento contou com as presenças do Diretor-presidente da Unimed Sul Capixaba, Bruno Beber Machado; da Vice-presidente Grazielle Silva Ferreira Grillo e do Diretor de Recursos Próprios, Cláudio Vinícius Menezes de Brito. O ato também reuniu autoridades estaduais da área da saúde, entre elas o Subsecretário de Estado de Regulação do Acesso em Saúde, Gleikson Barbosa dos Santos, que participou da formalização da parceria institucional; da Superintendente Regional de Saúde da Região Sul, Samilla Coelho Figueira, da Gerente da Assistência Ambulatorial Especializada, Maria José da Costa Mendes, e de Geovane Meneguelle, da assessoria do secretário de Estado da Saúde.
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Estrutura da Unimed reforça atendimento
O diretor-presidente Bruno Beber Machado destacou o caráter estratégico da parceria. Segundo ele, a cooperativa utilizará sua estrutura para ampliar cirurgias eletivas.
Nesse sentido, a equipe realizará procedimentos em horários ociosos do centro cirúrgico. Portanto, a medida reduz filas sem afetar os clientes da operadora.
Além disso, Bruno Beber reforçou o compromisso com qualidade técnica. Ao mesmo tempo, ele destacou a cultura de acolhimento da instituição.
Governo destaca impacto regional
O Subsecretário Gleikson Barbosa dos Santos classificou a iniciativa como histórica. Para ele, a parceria fortalece o acesso à saúde na região sul capixaba.
Dessa maneira, o SUS amplia a capacidade de resposta. Como resultado, pacientes aguardam menos tempo por cirurgias. Ainda assim, Santos ressaltou a importância da estrutura da Unimed. Segundo ele, a capacidade técnica da instituição garante eficiência no atendimento.
Integração fortalece políticas públicas
A solenidade reuniu autoridades importantes da saúde estadual. Entre elas, participaram gestores regionais e representantes técnicos.
Nesse contexto, a cooperação institucional ganha força. Portanto, o sistema de saúde amplia sua eficiência. A parceria promove maior integração com políticas públicas. Assim, a população se beneficia diretamente.
Experiência consolida novo avanço
Com 36 anos de atuação, a Unimed Sul Capixaba mantém uma rede estruturada. Ao longo desse período, a cooperativa investiu na qualificação do atendimento. Agora, com a adesão ao programa, a instituição amplia sua atuação. Consequentemente, fortalece a oferta de cirurgias eletivas.
Por fim, a iniciativa contribui para reduzir filas históricas. Dessa forma, o acesso à saúde se torna mais rápido e eficiente.
Com base em informações do portal Unimed Sul Capixaba.
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