Unimed Sul Capixaba impulsiona inovação com capacitação estratégica

A Unimed Sul Capixaba fortaleceu sua cultura inovadora ao promover a quinta Jornada da Inovação. O evento ocorreu entre 22 e 24 de abril de 2026. Desde o início, a cooperativa direcionou esforços para capacitar equipes e aprimorar processos internos. Assim, a iniciativa reforçou o compromisso com resultados mais eficientes.

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Além disso, o encontro reuniu profissionais de diversas áreas. Dessa forma, a troca de experiências ampliou a visão estratégica dos colaboradores. Ao mesmo tempo, a programação estimulou soluções práticas para desafios do cotidiano.

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Protagonismo com valor em ação

Com o tema Protagonismo com Valor, a jornada incentivou atitudes mais ativas no ambiente de trabalho. Nesse contexto, os colaboradores participaram de workshops, palestras e dinâmicas interativas. Inclusive, o Escape Room temático trouxe desafios que exigiram raciocínio rápido e colaboração.

Durante a abertura, o diretor-presidente Bruno Beber Machado destacou a importância das pequenas mudanças. Segundo ele, cada colaborador pode gerar impacto relevante. Portanto, a proposta valorizou iniciativas simples, porém transformadoras.

Estratégia voltada para resultados

A programação abordou temas essenciais para o crescimento organizacional. Entre eles, destacaram-se experiência do cliente, análise de dados e comunicação de ideias. Consequentemente, os participantes desenvolveram competências alinhadas às demandas atuais.

Além disso, especialistas externos contribuíram com conteúdos atualizados. Paralelamente, profissionais da própria cooperativa compartilharam vivências reais. Assim, o evento equilibrou teoria e prática de forma consistente.

Ideias que saem do papel

A jornada também marcou o início de um novo ciclo da Campanha de Ideias. A iniciativa permite que colaboradores registrem sugestões baseadas na rotina. Em seguida, as propostas seguem para o programa Impulsione.

Esse programa oferece suporte estruturado para desenvolvimento e execução das soluções. Portanto, a cooperativa transforma ideias em melhorias concretas. Ao mesmo tempo, fortalece o engajamento interno.

Cultura de inovação contínua

Por fim, a Unimed abriu inscrições para novos Embaixadores da Inovação. Esse grupo atua como multiplicador da cultura inovadora. Dessa maneira, a cooperativa amplia o alcance das boas práticas.

Assim, a Jornada da Inovação consolida um movimento contínuo. Ou seja, a empresa não apenas capacita, mas também estimula a evolução constante. Consequentemente, melhora processos e eleva a experiência de clientes e cooperados.

Com dados do portal Unimed Sul Capixaba.