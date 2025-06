Vacina ACWY protege crianças contra meningite – leia mais

Conforme o Ministério da Saúde, a partir de 1º de julho, o reforço da vacinacontra meningite para crianças de 12 meses será atualizado. A nova versão, a vacina ACWY, amplia, dessa forma, a proteção contra a doença, que segue sendo uma preocupação de saúde pública.

Antes: dose de reforço contra o meningococo C

Agora: reforço com a vacina meningocócica ACWY, que protege contra:

De acordo com os especialistas, o esquema permanece o mesmo até os 12 meses:

Mudança ocorre no reforço aos 12 meses:

Importante:

A decisão, desse modo, visa ampliar a proteção diante da variação dos sorotipos em circulação. Isso para que se reduza o risco de formas graves da doença, como a meningococcemia e, principalmente, o Brasil seja alinhado às diretrizes internacionais de combate à meningite

Gratuitamente, o SUS disponibiliza, assim, vacinas contra:

A fim de ampliar o conhecimento sobre a grave doença e proteger as crianças, confira os sintomas:



Por fim, com a nova vacina ACWY, o Brasil dá mais um passo para proteger suas crianças e reduzir complicações e mortes por meningite até 2030.

