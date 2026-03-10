Vacina brasileira contra dengue mantém proteção por 5 anos

A vacina Butantan-DV tornou-se a primeira vacina contra dengue aplicada em dose única. Esse modelo traz vantagens importantes para programas de vacinação. Muitas vacinas exigem duas ou mais doses. Entretanto, muitas pessoas não retornam para completar o esquema. Portanto, uma única aplicação aumenta a cobertura vacinal. Além disso, facilita campanhas públicas de imunização.

Mesmo assim, pesquisadores continuarão acompanhando os vacinados. Assim, os cientistas poderão avaliar a necessidade de reforço após vários anos.

Eficácia varia entre diferentes grupos

O estudo também analisou a eficácia geral do imunizante. Nesse cenário, a proteção contra qualquer forma da dengue chegou a 65%. Entretanto, o índice aumentou entre pessoas que já tiveram dengue anteriormente. Nesse grupo, a eficácia atingiu 77,1%. Além disso, os resultados variaram conforme a idade. Adultos e adolescentes apresentaram maior proteção. Por outro lado, crianças apresentaram redução gradual da eficácia ao longo do tempo.

Faixa etária aprovada pela Anvisa

Por causa dessas diferenças, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou a vacina para pessoas entre 12 e 59 anos. Mesmo assim, pesquisadores continuam investigando a resposta imunológica em outros grupos. O Instituto Butantan já planeja novos estudos com crianças. Além disso, pesquisadores iniciaram testes com idosos. Esse grupo exige atenção especial. Afinal, idosos apresentam maior risco de morte por dengue.

Segurança confirmada em estudo internacional

Os pesquisadores publicaram os resultados na revista científica Nature Medicine. O estudo acompanhou mais de 16 mil voluntários. Cerca de 10 mil participantes receberam a vacina. Outros 6 mil receberam placebo para comparação. Durante o acompanhamento, os cientistas não identificaram problemas graves de segurança. Além disso, os pesquisadores observaram boa tolerância ao imunizante. Esses resultados reforçam a confiança na vacina brasileira.

Produção nacional fortalece sistema de saúde

Especialistas também destacam o valor estratégico da pesquisa nacional. O desenvolvimento da vacina permite maior autonomia para o Brasil. Além disso, o país poderá abastecer o Programa Nacional de Imunizações com maior facilidade. Consequentemente, o sistema público poderá ampliar a proteção da população. O Instituto Butantan pretende priorizar o fornecimento para o Sistema Único de Saúde. Entretanto, futuramente o Brasil poderá exportar doses para outros países.

Diversos países da América Latina também enfrentam epidemias de dengue. Portanto, a vacina brasileira pode se tornar uma ferramenta importante no combate regional à doença.

Com base em informações do portal Agência Brasil.