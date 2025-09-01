Vacina contra herpes-zóster pode reduzir risco de doenças cardiovasculares

Estudos recentes indicam que a vacina contra herpes-zóster pode reduzir o risco de doenças cardiovasculares graves, incluindo AVC e infarto. Pesquisas mostram que adultos entre 18 e 50 anos vacinados apresentaram queda de 18% nos riscos, enquanto pessoas com mais de 50 anos registraram redução de 16%. O levantamento analisou dados de 19 estudos internacionais, incluindo mais de 53% de participantes homens e idades médias entre 53,6 e 74 anos.

O estudo global, conduzido pelo médico Charles Williams, da GSK, reuniu evidências de eficácia da vacina para prevenir eventos cardiovasculares. Os resultados apontam diminuição de 1,2 a 2,2 casos a cada 1 mil pessoas por ano. A Sociedade Europeia de Cardiologia sugere considerar vacinas como o quarto pilar da prevenção cardiovascular, junto a medicamentos para pressão, colesterol e diabetes.

Mais evidências e opinião de especialistas

O infectologista Renato Kfouri reforça que a infecção viral não é o único fator de risco para doenças do coração. É preciso analisar obesidade, hipertensão e diabetes para compreender o impacto da vacina. Segundo ele, evidências indicam que outras imunizações, como a da gripe, também ajudam a prevenir infartos e AVCs. Assim, a vacinação contra herpes-zóster pode ser um instrumento adicional de proteção cardiovascular.

Disponibilidade e custos no Brasil

No país, a vacina está disponível apenas na rede privada, custando entre R$ 850 e R$ 1 mil por dose. O esquema completo exige duas doses, totalizando até R$ 2 mil. O Ministério da Saúde solicitou à Conitec avaliação técnico-científica para possível incorporação ao SUS, mas ainda não há decisão.

Sobre o herpes-zóster

Causado pelo vírus Varicela-Zóster, o mesmo da catapora, o vírus permanece latente no corpo e pode reativar na idade adulta ou em imunodeprimidos, provocando cobreiro. Os sintomas incluem dor nos nervos, formigamento, ardor e coceira, seguidos de lesões na pele, principalmente torácica e cervical. Complicações como herpes oftálmico e neuralgia pós-herpética podem prejudicar a qualidade de vida, especialmente em idosos.

Doenças cardiovasculares no mundo

Conforme a OMS, as doenças cardiovasculares são responsáveis por 31% das mortes globais, totalizando cerca de 17,9 milhões de óbitos em 2016. Desses, 85% decorrem de infartos e AVCs, reforçando a importância da prevenção em todas as idades.