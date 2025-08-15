Veja o que não falar a uma grávida: hoje e sempre

O Dia Mundial da Gestante, em 15 de agosto, celebra a importância de reconhecer os sentimentos e cuidados durante a gravidez. Ao mesmo tempo, alerta para atitudes que podem gerar ansiedade, constrangimento ou insegurança. A gestação envolve mudanças profundas no corpo e na mente da mulher, e palavras mal colocadas podem deixar marcas emocionais duradouras. De acordo com psicólogos, o que se diz durante esse período influencia diretamente a percepção de segurança e autoestima da gestante.

O corpo da mulher deixa de ser apenas pessoal e se torna alvo de opiniões alheias, mesmo quando bem-intencionadas. Comentários sobre peso, tamanho da barriga ou escolhas alimentares podem gerar frustração, vergonha ou ansiedade. É essencial compreender que cada gestação é única e exige respeito, atenção e acolhimento.

Leia também – Agosto Dourado: por que amamentar muda vidas e fortalece o futuro

6 frases que você nunca deve dizer

“Nossa, sua barriga está enorme!” ou “Cadê a barriga?” – comentários sobre tamanho ou forma do corpo geram insegurança. “Tem certeza que é só um aí dentro?” – piadas sobre gestações múltiplas podem constranger e provocar vergonha. “Vai ser parto normal ou cesárea?” – a escolha do parto é íntima e não deve receber julgamento. “Aproveita pra dormir agora, porque depois…” – previsões alarmantes aumentam a ansiedade da gestante. “Você vai engordar muito desse jeito” ou “Grávida pode comer isso?” – fiscalizar corpo ou alimentação é invasivo e prejudicial. “Você está muito sensível” ou “Isso são os hormônios” – invalidar sentimentos diminui autoestima e afasta acolhimento.

Respeito e acolhimento são essenciais

Evite tocar a barriga sem permissão e compartilhar histórias de parto traumáticas. O foco deve ser apoio, escuta ativa e reforço da segurança emocional. Cada gestação merece cuidado individual e empatia, sem julgamentos.