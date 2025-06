Veja os sinais que revelam colesterol alto sem exames

Muitas pessoas vivem com o colesterol elevado e não percebem. Mesmo sem exames, o corpo envia sinais. Por isso, identificar os sintomas ajuda a agir mais rápido e evitar complicações.

O colesterol alto não provoca dor, mas provoca alterações visíveis e perceptíveis. Por exemplo, surgem caroços amarelados na pele, especialmente ao redor dos olhos. Médicos chamam essas marcas de xantelasmas.

Além disso, a presença de nódulos de gordura nos tendões também indica excesso de colesterol. Frequentemente, esses nódulos aparecem nos tornozelos e nos calcanhares.

A visão também sofre alterações. O acúmulo de gordura pode formar um anel branco em volta da íris. Esse sinal, embora discreto, merece atenção.

Além dos sinais visíveis, outros sintomas podem apontar níveis elevados de colesterol. Entre eles:

Esses sinais, isolados ou combinados, exigem atenção médica imediata.

Para baixar o colesterol, mude a rotina. Reduza o consumo de alimentos ultraprocessados. Aumente a ingestão de frutas, verduras e grãos integrais. Além disso, pratique atividades físicas regularmente.

Consultar um profissional da saúde garante o acompanhamento adequado.

O corpo avisa. Portanto, observe os sinais e procure ajuda. Quanto antes você agir, maiores serão suas chances de evitar doenças cardiovasculares.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui