Veneno de abelha combate câncer de mama - confira

Um estudo recente, publicado na revista npj Precision Oncology, revelou que o veneno de abelha pode eliminar células de câncer de mama agressivo em menos de uma hora. A substância ativa, chamada melitina, age perfurando a membrana das células cancerosas, o que as leva à morte rápida. Por outro lado, a melitina causa pouco dano às células normais, o que indica potencial seletivo para o tratamento. Essa descoberta abre caminho para novas pesquisas e possibilidades terapêuticas no combate ao câncer.

Além disso, os pesquisadores compararam os efeitos do veneno de outra espécie de abelha que não contém melitina e observaram ausência de ação anticâncer. Essa comparação reforça que a melitina é o componente essencial para destruir as células malignas. No entanto, apesar dos resultados animadores in vitro, ainda faltam estudos clínicos para confirmar a segurança e eficácia dessa substância em humanos.

Desafios e perspectivas futuras

Os cientistas alertam que o uso da melitina como terapia exige mais investigações, especialmente para entender possíveis efeitos colaterais e formas de administração. Enquanto isso, esse estudo representa um avanço significativo na pesquisa de tratamentos inovadores para câncer de mama agressivo, uma doença que ainda desafia a medicina convencional.