Visão do bebê: atenção aos primeiros sinais faz diferença

Nos primeiros meses de vida, o bebê começa a descobrir o mundo pelo olhar. Por isso, cada reação visual importa. Ainda que muitos sinais pareçam discretos, a observação da família pode ajudar a identificar alterações cedo.

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Como o bebê ainda não fala, ele se comunica por gestos, expressões e respostas ao ambiente. Nesse sentido, notar se ele acompanha rostos, reage à luz ou demonstra interesse por brinquedos ajuda a perceber se a visão evolui bem.

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Além disso, o diagnóstico precoce aumenta as chances de tratamento eficaz. Portanto, acompanhar o desenvolvimento visual desde o nascimento protege não só os olhos, mas também o aprendizado e a interação da criança.

Teste do Olhinho: exame simples que pode evitar problemas graves

O Teste do Olhinho, também chamado de teste do reflexo vermelho, é rápido, indolor e essencial. O exame deve ocorrer ainda na maternidade ou nas primeiras semanas de vida.

Durante a avaliação, o profissional projeta uma luz nos olhos do bebê. Em seguida, observa o reflexo que retorna. Quando esse reflexo aparece de forma simétrica, o resultado costuma indicar normalidade.

Por outro lado, reflexo ausente, esbranquiçado ou desigual exige investigação. Esse exame ajuda a identificar catarata congênita, glaucoma, tumores e outras alterações.

Por isso, o Teste do Olhinho integra os cuidados básicos com o recém-nascido. Da mesma forma, ele precisa ser acompanhado por revisões nas consultas de rotina.

Sinais de alerta que merecem atenção da família

Mesmo após o teste, a rotina em casa continua importante. Alguns comportamentos exigem atenção:

desvio constante dos olhos após 4 ou 6 meses;

sensibilidade intensa à luz;

hábito frequente de esfregar os olhos;

pouco interesse por rostos ou objetos;

dificuldade para acompanhar movimentos.

Embora esses sinais não confirmem doença, eles indicam a necessidade de avaliação médica. Assim, a família evita atrasos no cuidado.

O que esperar do desenvolvimento visual em cada fase

Cada fase traz respostas esperadas. Até 1 mês, o bebê reage à luz. Entre 2 e 3 meses, costuma seguir rostos e objetos.

Já entre 4 e 6 meses, passa a acompanhar melhor movimentos e explora as mãos. Depois dos 6 meses, reconhece pessoas e busca objetos com mais precisão.

Se esses marcos não surgirem de forma aproximada, vale conversar com o pediatra. Quanto antes houver orientação, melhor.

Consultas preventivas trazem cuidado e tranquilidade

As consultas oftalmológicas preventivas ajudam a confirmar se tudo segue bem. Além disso, elas reduzem dúvidas e orientam a família com segurança.

Ao unir o Teste do Olhinho, a observação diária e o acompanhamento médico, os pais fortalecem o desenvolvimento saudável da visão do bebê.

Com base em informações do portal Terra.