Vitiligo é genético? Descubra mitos e verdades sobre a doença
Vitiligo tem origem multifatorial e exige informação para reduzir preconceitos.
O vitiligo ainda gera dúvidas e preconceitos. A condição provoca manchas brancas na pele. Além disso, ela afeta milhões de pessoas no mundo. No Brasil, especialistas estimam cerca de 1 milhão de casos. Portanto, entender a doença se torna essencial.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A condição surge quando o organismo reduz ou destrói melanócitos. Essas células produzem a melanina, responsável pela cor da pele. Como resultado, aparecem áreas despigmentadas. Segundo especialistas, o vitiligo envolve múltiplos fatores. Ou seja, ele não depende de uma única causa.
Leia também – Vitiligo: o que causa, como tratar e cuidar da autoestima
Vitiligo é genético? Entenda a origem
Estudos indicam origem multifatorial para o vitiligo. Ou seja, fatores genéticos, imunológicos e ambientais atuam juntos. Pesquisas científicas identificaram variantes genéticas ligadas à doença. No entanto, especialistas reforçam que a genética não atua sozinha.
Além disso, o sistema imunológico pode atacar os melanócitos. Esse processo caracteriza uma resposta autoimune. Portanto, o vitiligo pode surgir mesmo sem histórico familiar. Assim, a predisposição existe, mas não determina o diagnóstico.
Impactos na saúde e autoestima
Embora o vitiligo não cause dor física, ele exige cuidados. A pele afetada se torna mais sensível ao sol. Por isso, o uso de protetor solar se torna indispensável. Além disso, a condição pode afetar a autoestima.
Segundo especialistas, o impacto emocional merece atenção. Muitas pessoas enfrentam preconceito e desinformação. Portanto, a conscientização reduz estigmas e melhora a qualidade de vida.
7 mitos e verdades sobre o vitiligo
1. Vitiligo é contagioso
Mito. A doença não se transmite por contato.
2. Vitiligo é câncer
Mito. As condições são diferentes e não se relacionam.
3. Exige cuidado com o sol
Verdade. A pele sem melanina sofre mais com radiação.
4. Existe predisposição genética
Verdade. Alguns casos apresentam histórico familiar.
5. Sempre passa de pais para filhos
Mito. A herança genética não garante a doença.
6. Surge apenas na vida adulta
Mito. O vitiligo pode aparecer em qualquer idade.
7. Existe tratamento
Verdade. Dermatologistas indicam opções conforme cada caso.
Informação reduz preconceito
Especialistas destacam a importância da informação. Quanto mais conhecimento, menor o preconceito. Além disso, o diagnóstico precoce ajuda no controle da doença. Portanto, compreender o vitiligo vai além da estética. A informação fortalece o cuidado e promove inclusão. Assim, pacientes convivem melhor com a condição.
Com base em informações do portal Terra.
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