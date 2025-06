Wegovy e Mounjaro reduzem eficácia da pílula: o que fazer?

O uso de medicamentos como Wegovy e Mounjaro, indicados para o tratamento da obesidade e do diabetes tipo 2, tem se tornado cada vez mais comum. No entanto, estudos recentes apontam que essas medicações podem reduzir a eficácia dos anticoncepcionais orais e viabilizar uma gravidez. Isso acontece porque esses remédios interferem na absorção da pílula. Veja as causas:

A pílula pode demorar mais para ser absorvida.

A concentração de hormônios no sangue pode cair até 20 % e sua absorção atrasar horas.

Náuseas, vômitos e diarreia, comuns no início, podem expelir a pílula antes que faça efeito.

Além disso, a perda de peso melhora a fertilidade, elevando o risco de gravidez indesejada, mesmo com uso regular da pílula.

Quais métodos contraceptivos escolher?

Métodos não orais (DIU, implante ou adesivo vaginal)

Não dependem do sistema digestivo para liberar hormônios.

Preservativo

Protege contra gravidez e infecções sexualmente transmissíveis.

Uso combinado de métodos

Se optar pela pílula, combine-a com outro método nas primeiras 4 semanas de uso do GLP‑1 ou após qualquer episódio de vômito/diarreia.

Tempo de transição (gravidez planejada)

Para Wegovy/Ozempic: interrompa pelo menos 2 meses antes de tentar engravidar.

Para Mounjaro (tirzepatida): aguarde ao menos 1 mês.

Em resumo

GLP‑1s retardam a absorção da pílula e podem reduzir sua eficácia em até 20 %.

Sintomas gastrointestinais comuns nesses tratamentos pioram ainda mais esse risco.

Métodos alternativos, como DIU, implantes e preservativos, não sofrem interferência e são mais seguros.

Planejando gravidez? Suspenda o tratamento conforme o método usado.

Converse com seu médico ou ginecologista para ajustar o método contraceptivo durante o uso de GLP‑1s e garanta segurança no controle da fertilidade.