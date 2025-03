Zé Gotinha nas escolas: um ano de Educação em Saúde

O projeto Zé Gotinha nas escolas, iniciado há um ano pela Secretaria da Saúde (Sesa), por meio do Programa Estadual de Imunizações (PEI), ampliou a conscientização sobre vacinação entre estudantes de 9 a 18 anos da rede pública do Espírito Santo. Nesse período, mais de 2 mil crianças e adolescentes participaram das ações.

A iniciativa fortalece a Educação em Saúde, promovendo conhecimento e prevenção. Além disso, a parceria entre Sesa, instituições de ensino superior públicas e privadas reforça a integração entre ensino e serviço.

Experiências transformadoras

Nas escolas, os alunos vivenciam a vacinação de forma lúdica, com atividades educativas e a presença do icônico Zé Gotinha. Conforme a coordenadora do projeto na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Profª Drª Carolina Sales, os estudantes se tornam multiplicadores de informação.

“Uma aluna sonhava em conhecer o Zé Gotinha e não acreditava ser possível. Tornamos esse sonho real e levamos conhecimento sobre imunização para as famílias“, relatou a professora.

Ensino superior e integração com a comunidade

O projeto também impacta os universitários. Alunos da Ufes e da Emescam participam, principalmente, de atividades práticas, aproximando-se dos desafios da saúde pública.

A Profª Mestra, Sarah Cosme Foletto, da Emescam, destaca a relevância do projeto na formação acadêmica.

“Os alunos saem da sala de aula e vivenciam a prática, fortalecendo, assim, competências essenciais para atuar na realidade sanitária brasileira”, afirmou.

Resultados expressivos

Em um ano, o projeto alcançou 2.067 estudantes. Além disso, 163 acadêmicos de enfermagem passaram por capacitação.

As universidades parceiras incluem Ufes, Emescam, Faesa, Multivix, Novo Milênio e UVV. O objetivo segue firme: ampliar a consciência vacinal e combater a desinformação.

Expansão e novas parcerias

Para expandir o projeto, a Sesa busca novas instituições interessadas em participar. A previsão é iniciar as atividades de 2025 em maio, com um simpósio no dia 6.

Interessados podem entrar em contato pelo e-mail [email protected] ou pelos telefones (27) 3636-8424 / 3636-8425.

Fortalecendo a vacinação no ambiente escolar

O Zé Gotinha nas Escolas se consolidou como estratégia essencial contra a hesitação vacinal. Dessa forma, o ambiente escolar, por reunir grande parte do público-alvo do Calendário Nacional de Vacinação, torna-se local estratégico para disseminar informação e incentivar a imunização.

A colaboração entre ensino, saúde e comunidade fortalece a prevenção de doenças e o acesso às vacinas pelo SUS, garantindo um futuro mais saudável para todos.

