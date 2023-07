Arlindo Cruz está internado no Rio e filha atualiza estado de saúde

Diagnosticado com pneumonia, Arlindo Cruz está internado na Casa de Saúde São José, no bairro Humaitá, no Rio de Janeiro, desde o dia 2 de julho. O cantor, instrumentista e compositor de 64 anos segue no Centro de Terapia Intensiva (CTI).

“O paciente foi atendido na unidade no dia 2 de julho e, desde essa data, segue internado no CTI para o tratamento de uma pneumonia. O quadro clínico atualmente é estável”, diz o comunicado da unidade de saúde.

A modelo Flora Cruz, filha de Arlindo, usou o Instagram para falar sobre o estado de saúde do pai. “Estou aqui em São Paulo a trabalho, mas estou passando para tranquilizar os fãs, os amigos, os familiares do meu pai, do Arlindão”, iniciou.

“Ele se encontra internado na Casa de Saúde São José. É o quadro dele, né? Ele já fica em CTI normalmente, mas ele está tratando de uma pneumonia. Ele está se recuperando superbem e a gente só está passando para agradecer o carinho de todo mundo e evitar especulações.”

Flora continuou: “Ele está bem e já já está em casa. A gente conta, como sempre, com orações dos fãs, dos amigos, dos familiares. Beijo no coração de todo mundo, e muito axé”.

Em março de 2017, Arlindo Cruz sofreu um acidente vascular cerebral hemorrágico após passar mal em casa. Ele ficou quase um ano e meio internado. Há quatro anos e meio, ele faz sessões de fonoaudiologia e de fisioterapia por conta das sequelas.

Estadao Conteudo