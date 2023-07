Com dores no joelho, David Luiz desfalca Flamengo contra o Grêmio

O Flamengo não contará com o experiente David Luiz no jogo com o Grêmio nesta quarta-feira, às 21h30, pela semifinal da Copa do Brasil. O zagueiro apresentou dores no joelho direito e nem viajou com o grupo a Porto Alegre para o primeiro jogo da decisão. Fabrício Bruno, que está recuperado de lesão e vinha treinando normalmente, é seu substituto ao lado de Léo Pereira.

Este não será o único desfalque do técnico Jorge Sampaoli para o jogo no Sul: Gerson foi expulso no segundo confronto com o Athletico-PR e Erick Pulgar sentiu dores na coxa direita durante o aquecimento da partida em Curitiba. A previsão mais otimista do Departamento Médico do Flamengo é que o volante volte para as oitavas de final da Libertadores.

Com as baixas, Allan deve ser mantido no time titular após a boa apresentação no empate por 1 a 1 com o América-MG no último fim de semana. Ao seu lado no meio de campo, Thiago Maia e Victor Hugo brigam por posição, com ligeira vantagem para o garoto da base – foi dele o gol de empate no Maracanã na última partida. Na frente, é provável que Sampaoli mantenha o quarteto: Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol.

O treino desta terça-feira foi o último do Flamengo antes de embarcar para Porto Alegre e Jorge Sampaoli deixou algumas dúvidas em aberto no time titular. O provável time para enfrentar o Grêmio conta com: Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Filipe Luís); Allan, Victor Hugo (Thiago Maia), Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

Estadao Conteudo