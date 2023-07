Edital para concurso da Prefeitura de Cachoeiro deve ser lançado em agosto

O edital para concurso público da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim deve ser lançado no próximo mês de agosto. A informação foi passada pelo vereador e presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, Cultura, Esporte e Lazer da Câmara de Cachoeiro, Diogo Lube (Progressistas), nesta terça-feira (25), após reunião com o secretário municipal de Governo e Planejamento Estratégico, Thiago Bringer.

“Segundo informações do secretário, vai sair concurso sim. Estávamos esperando para fechar a comissão porque os membros da comissão não podem ter nenhum tipo de parente que vai fazer concurso por causa da súmula vinculante. Então por isso que demorou um pouco mais. Uma comissão foi formada, depois gente teve que desistir, agora foi formada”, explicou o vereador.

O vereador ainda antecipou que o certame não se restringirá apenas a área da educação, mas também contemplará outros cargos da administração municipal.

“Vai ter um concurso, vai ser lançado um edital para todos os cargos da prefeitura, para professor, para cargos administrativos também. A empresa já está contratada, licitada, tudo certinho já. Agora só falta divulgar. Agosto possivelmente deve sair o edital”, afirmou Lube.

