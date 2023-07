🥶 Entrando numa fria! Turistas registram recorde de frio no Caparaó

O Parque Nacional do Capara√≥, localizado na divisa do Esp√≠rito Santo com Minas Gerais √© famoso por registrar baixas temperaturas durante o inverno. Nessa √©poca, o parque recebe um grande n√ļmero de turistas para a subida ao terceiro pico mais alto do pa√≠s, com 2.892 metros de altitude. E no √ļltimo domingo (23), quem esteve no local em busca de frio foi surpreendido por um novo recorde para o ano. Os term√īmetros marcaram ‚Äď 5¬ļ C.

Fotos e vídeos feitos por turistas no acampamento Macieira, ponto de parada no caminho de acesso ao Pico da Bandeira pelo lado capixaba, mostram uma paisagem quase congelada. O acampamento da Macieira é uma das quatro áreas de acampamento existentes no Parque Nacional do Caparaó.

As barracas ficaram cobertas por uma camada de gelo, bem como a grama, os carros que estavam no local e até mesmo uma garrafa térmica! O casal André Hoffman e Clarisse Gobbo Hoffman, de Pancas, no Noroeste do Estado, registrou as cenas. Eles estavam em um grupo de 14 pessoas.

Clarisse conversou com nossa equipe de reportagem e contou que ela e o esposo j√° estiveram no Parque Nacional do Capara√≥ outras vezes, mas que nunca pegaram temperaturas t√£o baixas. “Esper√°vamos no m√°ximo 0 grau, mas foi esfriando cada vez mais durante a madrugada”.

Mesmo com tanto frio, ela afirma que a experi√™ncia valeu a pena. “Foi muito bom, o lugar √© incr√≠vel, fant√°stico, encanta o pessoal que ama trilhas. √Č m√°gico mesmo, e desta vez a cereja do bolo foi o gelo, principalmente pra n√≥s, que moramos em uma regi√£o muito quente”.

Confira as fotos e vídeos:

Parque Nacional do Caparaó

Localizado na Serra do Caparaó, na divisa dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, o Parque Nacional do Caparaó é um dos destinos mais procurados pelos adeptos do montanhismo no Brasil. Abriga o terceiro ponto mais alto do País, o Pico da Bandeira, com 2.892 metros de altitude.

Al√©m das trilhas, os visitantes podem se deliciar com banhos em cachoeira e piscinas naturais, observar deslumbrantes visuais da Serra do Capara√≥ e regi√£o, com belos espet√°culos no alvorecer e no p√īr do sol.

O parque disp√Ķe de quatro √°reas de acampamento pela portaria de Alto Capara√≥ em MG – ‚ÄúTronqueira‚ÄĚ e ‚ÄúTerreir√£o‚ÄĚ – e pela Portaria de Pedra Menina no ES – ‚ÄúMacieira‚ÄĚ e ‚ÄúCasa Queimada‚ÄĚ, com sanit√°rios, lava-pratos, mesas, bancos e quiosques (estes √ļltimos apenas na ‚ÄúTronqueira‚ÄĚ) e, ainda, churrasqueiras na √°rea de visita√ß√£o denominada ‚ÄúVale Verde‚ÄĚ e na ‚ÄúMacieira‚ÄĚ.

Caminhadas em √°reas de florestas e, especialmente, pelos campos de altitude s√£o outras atra√ß√Ķes do local.