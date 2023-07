Explosão em cooperativa no PR deixa 4 mortos e 10 desaparecidos

Ao menos quatro pessoas morreram em decorrência de uma explosão em um silo da cooperativa C.Vale, em Palotina, no Paraná, por volta das 16h30 desta quarta-feira (26). A informação é do Corpo de Bombeiros de Cascavel, cidade vizinha. Equipes dos bombeiros de Cascavel e Toledo, outro município vizinho, foram enviadas para atuar no socorro às vítimas.

Conforme os bombeiros, dez pessoas estão desaparecidas – possivelmente soterradas sob os escombros – e duas tiveram ferimentos e estão internadas em estado grave em hospitais da região.

O silo estava sendo usado para armazenar milho e fica a nove quilômetros do centro de Palotina, numa área com vários silos. A explosão teria ocorrido em um túnel de transporte e, segundo os bombeiros, também destruiu parcialmente outros dois silos.

Funcionários da cooperativa estavam fazendo a manutenção na estrutura quando ocorreu a explosão, cuja causa ainda não foi identificada. O estrondo foi ouvido a quilômetros de distância e provocou a quebra de vidros de janelas de imóveis em bairros próximos. Também surgiram pequenos incêndios no próprio silo, combatidos pelos bombeiros.

Por volta das 20h desta quarta-feira, os bombeiros ainda não haviam conseguido entrar no silo destruído – como ele ameaçava ruir, primeiro foi necessário fazer o escoramento da estrutura, para ingressar com segurança e procurar os desaparecidos.

Até a publicação deste texto, o Estadão buscou contato com a C.Vale, mas sem sucesso. O espaço permanece aberto a manifestações.

Estadao Conteudo