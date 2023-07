Guindaste despenca de topo de prédio em Nova York

Um guindaste de construção pegou fogo e despencou de um prédio no centro de Manhattan, em Nova York, nos Estados Unidos, na manhã desta quarta-feira, 26. O braço do equipamento se chocou contra um prédio próximo, balançou e depois caiu na rua, provocando desespero nas pessoas que estavam passando na calçada abaixo.

Quatro civis e dois bombeiros sofreram ferimentos leves, disseram as autoridades, segundo o The New York Times. “Como você pode ver pelos escombros na rua, isso poderia ter sido muito pior”, disse o prefeito da cidade de Nova York, Eric Adams, destacando que a rua àquela hora da manhã costuma estar cheia de pedestres, carros e ônibus.

O incêndio no topo do prédio de 54 andares foi relatado por volta das 7h25. Fotos e vídeos postados nas mídias sociais mostraram chamas saindo do carro de operação do guindaste centenas de metros acima da 10th Avenue na 41st Street. O braço do guindaste, que carregava uma carga de 16 toneladas, quebrou depois das chamas arderem por um tempo.

A pessoa que operava o guindaste tentou apagar o fogo quando ele se espalhou, mas teve que fugir para um local seguro, de acordo com o primeiro vice-comissário do Corpo de Bombeiros, Joseph Pfeifer.

Bombeiros estacionados em um telhado de outro prédio usaram mangueiras para combater o incêndio. A causa do incêndio está sendo investigada. A localização onde ocorreu o incidente é perto do Terminal Rodoviário da Autoridade Portuária e de uma entrada para o Lincoln Tunnel, que transporta o tráfego de automóveis de e para Nova Jersey sob o rio Hudson. As ruas ao redor foram fechadas ao trânsito. Fonte: Associated Press.

Estadao Conteudo