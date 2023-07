Jorge Aragão tem previsão de alta após diagnóstico de câncer

Jorge Aragão deve receber alta do hospital durante o próximo final de semana, conforme informado pela assessoria de imprensa do cantor em nota enviada ao Estadão nesta quinta-feira (20).

No último sábado (15), ele revelou que foi diagnosticado com linfoma não-Hodgkin, um tipo de câncer que começa no sistema linfático, enquanto realizava uma bateria de exames.

O artista de 74 anos permanece no hospital em observação e, segundo equipe, tem apresentado bons resultados. “O cantor e compositor Jorge Aragão, através de sua assessoria de imprensa, vem por meio desta nota tranquilizar a todos sobre o seu estado de saúde”, diz o comunicado.

“O artista vem respondendo bem ao tratamento e faz esse primeiro acompanhamento no hospital apenas por precaução médica. Aragão tem previsão de alta no fim de semana e todos os seus exames apresentam ótimos resultados. Agradecemos o carinho e respeito da imprensa, assim como do público em geral”, completa.

No sábado, a equipe do cantor informou que ele manteria “seus compromissos profissionais imediatamente, à medida do que for possível”. Aragão, que integrou a formação original do grupo Fundo de Quintal, também foi internado em junho para resolver um problema na vesícula. Em 2020, chegou a ficar na UTI após ser infectado pela covid-19.

Estadao Conteudo