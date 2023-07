Prefeito proclama “Dia da Beyoncé'” para homenagear turnê na cidade

A fim de homenagear a turnê Renaissance de Beyoncé pelos Estados Unidos, o prefeito de Mineápolis, Jacob Fey, criou o “Bey Day”, ou Dia da Beyoncé em português, celebrado nesta quinta-feira (20), após a cantora se apresentar na cidade.

A data foi oficializada por meio de uma proclamação publicada pelo político em sua conta no Twitter. O documento faz uma brincadeira com um jogo de palavras a partir dos nomes das músicas da artista.

“Considerando que Beyoncé é a SINGLE LADY que sozinha encabeçou o Superbowl XLVII, recebeu 10 American Music Awards, 8 sucessos nº 1 da Billboard, além de inúmeros outros prêmios e indicações”, diz trecho da nota.

O prefeito ainda destacou a vasta carreira da cantora. “Beyoncé é uma cantora, artista e produtora de renome mundial. Com o maior número de prêmios Grammy da história, não poderíamos estar mais empolgados em tê-la se apresentando esta noite”, escreveu o prefeito. “Estou muito animado para proclamar hoje como “Bey Day” na cidade de Minneapolis.”

Estadao Conteudo

