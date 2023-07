Princesa Diana: suéter icônico vai a leilão por até R$ 240 mil

Um suéter vermelho adornado com um rebanho de ovelhas usado pela princesa Diana deve ser vendido por mais de US$ 50 mil (cerca de R$ 240 mil na cotação atual) em um leilão que acontecerá entre os dias 7 e 13 de setembro, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos.

Os lances online abrem em 31 de agosto e vão até 14 de setembro. O recorde para uma peça de memorabilia de Diana é de US$ 604.800 (cerca de R$ 3 milhões) para um vestido de baile desenhado por Victor Edelstein e vendido pela Sothebys em janeiro.

O suéter de lã estampado com uma única ovelha negra em meio a um padrão de brancas estava em exibição na casa de leilões Sothebys em Londres, nesta segunda-feira, 17.

Lady Diana Spencer, foi fotografada com a roupa em uma partida de polo em junho de 1981, quando tinha 19 anos, logo após seu noivado com o príncipe Charles, então herdeiro do trono britânico.

Diana já estava se tornando um ícone de estilo – e uma das mulheres mais fotografadas do mundo – e o momento deu um grande impulso às estilistas Sally Muir e Joanna Osborne, que fizeram o suéter para sua pequena marca de malhas Warm & Wonderful.

Algumas semanas depois, Muir e Osborne receberam uma carta oficial do Palácio de Buckingham explicando que Diana havia danificado o suéter e perguntando se ele poderia ser consertado ou substituído. O original foi devolvido, mostrando danos em uma manga que os designers pensaram que poderia ter sido causado por um encaixe no anel de noivado de diamante e safira de Diana.

Um novo suéter foi tricotado e despachado, e Diana foi fotografada usando-o com jeans branco e uma gravata preta em um evento em 1983.

Alguns especularam que Diana gostava do padrão “ovelha negra” porque se sentia uma estranha na família real. Emma Corrin, atriz que interpretou a princesa em The Crown, exibiu uma réplica durante uma cena em que reproduz a jovem na quarta temporada.

A Warm & Wonderful ainda faz uma versão em algodão do desenho, que é vendida por 190 libras (R$1.200). Osborne descobriu o original esquecido em uma caixa em um sótão no início deste ano.

Cynthia Houlton, chefe global de moda e acessórios da Sothebys, disse que “esta peça excepcional, meticulosamente preservada, carrega os sussurros da graça, do charme e de seu olhar aguçado para a moda da princesa Diana.”

Estadao Conteudo