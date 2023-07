Quem é Irina Shayk, novo affair de Tom Brady

A supermodelo russa Irina Shayk foi assunto da imprensa internacional na última semana, após ser avistada com o ex-marido de Gisele Bündchen, Tom Brady. Segundo o portal TMZ, os dois se conheceram em maio e estariam namorando casualmente.

Nascida na extinta União Soviética, Irina Shayk nasceu em janeiro de 1986. Órfã de pai aos 14 anos, a modelo teve uma juventude difícil, com pouco dinheiro.

Notada por uma agência local, Irina começou a sua carreira em 2007. Ao se tornar a primeira modelo russa na capa da revista Sports Illustrated Swimsuit Issue, em 2011, Shayk ganhou reconhecimento internacional.

Nos anos seguintes, a modelo apareceu nas capas de publicações como Esquire, Harpers Bazaar e GQ. Também desfilou por grifes conceituadas, de Miu Miu a Chanel, além do tradicional Victorias Secret Fashion Show.

Os relacionamentos de Shayk também foram assunto da imprensa em diversas ocasiões. De 2009 a 2015, a modelo esteve sob os holofotes ao se envolver com o jogador Cristiano Ronaldo. No mesmo ano, Irina começou a namorar com o ator Bradley Cooper, com quem teve a filha Lea De Seine em 2017. O casal terminou o relacionamento em junho de 2019.

Filha de um pai tártaro, a modelo diz que frequentemente associam sua aparência à de sul-americanos, especialmente brasileiros.

Estadao Conteudo