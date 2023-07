Vladimir Putin planeja visitar China em outubro, diz Kremlin

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, planeja visitar a China em outubro, afirmou um graduado funcionário do Kremlin nesta terça-feira (25). Agências de notícias russas citaram Yuri Ushakov, assessor de política externa de Putin, dizendo que a viagem deve coincidir com um fórum na China sobre a iniciativa Cinturão e Rota, que envolve projetos de infraestrutura para conectar a Ásia com países europeus e africanos.

Ushakov disse que Putin planeja também visitar a Turquia, em algum momento, para cumprir promessa feita ao presidente Recep Tayyip Erdogan. A data para a visita, neste caso, não foi decidida.

O Kremlin ainda recebeu um convite para Putin participar de uma reunião de cúpula do G20 na Índia, em setembro, acrescentou Ushakov. A presença do presidente russo não está descartada, mas o formato da participação dele ainda não estava decidido, disse.

O anúncio dos planos de viagem ocorre dias após autoridades da África do Sul afirmarem que Putin não irá a um encontro econômico dos BRICS no país no próximo mês, por causa de um mandado de prisão emitido pelo Tribunal Criminal Internacional contra ele. A corte acusou Putin de responsabilidade pessoal por sequestros de crianças da Ucrânia.

Estadão Conteúdo