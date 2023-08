Ações com foco na empregabilidade garantem autonomia da mulher no ES

Apesar dos avanços, a violência contra a mulher ainda é uma realidade no Espírito Santo e em todo o Brasil. Para mudar esse quadro, o Estado tem investido não só em ações de proteção, mas também em políticas públicas voltadas para o empoderamento e autonomia da Mulher.

“Os números têm reduzido no Estado do Espírito Santo, mas ainda são números que nos incomodam muito. A Secretaria da Mulher veio para pautar todas as ações, inclusive ações que visam a autonomia da mulher, ou seja, trazer a mulher para o mercado de trabalho”, explicou a secretária de Estado da Mulher, Jacqueline Moraes.

Entre as iniciativas que visam garantir a independência da mulher estão os cursos profissionalizantes e capacitações com foco no empreendedorismo.

“Dar oportunidade de novas empregabilidades às mulheres é uma das ferramentas que nós vamos utilizar na qualificação, na formação, para poder amenizar essa questão da violência e tirar essa mulher, de repente, de um ciclo de relacionamentos abusivos e violência doméstica”, ressalta a secretária.

Ações no Sul

As políticas públicas desenvolvidas pela Secretaria da Mulher chegam à região Sul através de diversas instituições, que trabalham em conjunto e de forma estratégica para garantir uma melhor qualidade de vida para as capixabas.

“Quando a gente fala do Plano Estadual de Políticas Para as Mulheres, a gente visa alguns eixos: primeiro, o eixo da segurança pública, que a gente tem fortalecido; do fortalecimento da Maria da Penha; abrigamento das mulheres em risco eminente de morte; a ampliação das DEAMs, Sala Maria, que vêm sendo aberto em todas as delegacias; Delegacia 24 horas, podendo atender on line, e nós também temos feito investimentos nos centros de referência de violência doméstica, os Centros Margaridas”, afirma Moraes.

Centro Margaridas em Cachoeiro

Cachoeiro de Itapemirim é uma das cidades do Sul do Espírito Santo que foi contemplada com um Centro de Referência de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência – Margaridas.

A sede fica na Rua Agripino de Oliveira, 55, Bairro Independência. Nesse espaço, a mulher conta com atendimento acolhedor e humanizado, realizado por um corpo técnico composto por advogado, assistente social, psicólogo e educador social.

“Essa mulher que chegar aos nossos centros de acolhimento, vítimas de violência, nós vamos fazer todo um questionário socioeducativo, para a gente compreender o perfil socioeconômico dessa mulher, porque existe um link muito forte e a necessidade de estar com o agressor porque não tem oportunidade no mercado de trabalho”, pontua a secretária.

Agosto Lilás

O mês de agosto é dedicado ao combate à violência contra a mulher. As ações de conscientização são intensificadas por meio da campanha Agosto Lilás, que contam com uma programação extensa de atividades alusivas ao tema.

“Estamos com o mês inteiro de muitas ações. Aqui em Cachoeiro são várias ações do Centro Margaridas e da Secretaria da Mulher diretamente, também linkando com os movimentos sociais e municipalidade. O Estado está trabalhando de uma forma intersetorial, com todas as secretarias afins, Educação, Assistência Social, Segurança Pública, município. Aqui o prefeito Victor Coelho é parceiro da gente nas ações de combate à violência contra as mulheres, relata Jacqueline Moraes.

Ônibus Verde em Cachoeiro

De acordo com a Prefeitura de Cachoeiro, nesta segunda-feira (28), a cidade receberá o Ônibus Verde, na Praça Jerônimo Monteiro, das 9h às 14h.

O projeto, desenvolvido pela Defensoria Pública do Espírito Santo, atua como uma Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, possibilitando o registro de boletins de ocorrência contra agressões, informações sobre a Lei Maria da Penha, formalização de denúncias e esclarecimento de dúvidas.

Programas sociais

Já na quarta-feira (30), serão lançados dois programas sociais no auditório da Faculdade de Direito de Cachoeiro (FDCI), a partir das 19h.

O primeiro é o “Novo Ciclo”, que distribuirá absorventes para adolescentes inscritas no CadÚnico e em situação de vulnerabilidade social, visando combater a Pobreza Menstrual.

Já o segundo programa, chamado de “Rosa dos Ventos”, oferecerá aluguel por determinado período de tempo e capacitação profissional para mulheres vítimas de violência doméstica.

Canais de denúncias

Dados da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher (DIV-DEAM) da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) apontam que 2.573 autores de violência contra a mulher presos e 17.707 boletins de ocorrência de crimes da mesma espécie foram registrados em 2022.

Casos de agressões contra a mulher podem ser denunciados pelos telefones 180 – Central de Atendimento à Mulher; 197 – Polícia Civil; 190 – Polícia Militar, ou, presencialmente, na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Cachoeiro, localizada na rua Coelho Melo, nº 1, no bairro Independência, em frente ao Fórum. A unidade também recebe denúncias por meio do (28) 3155-5084.