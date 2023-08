Aracy Balabanian, eterna ‘Dona Armênia’, morre aos 83 anos

A atriz Aracy Balabanian morreu aos 83 anos, no Rio de Janeiro. Entre os papéis memoráveis de Aracy nas novelas da Globo estão Dona Armênia, das novelas Rainha da Sucata (1990) e Deus Nos Acuda (1992), e a matriarca italiana Filomena, de A Próxima Vítima (1995), além de Cassandra, em diversas temporadas do programa humorístico Sai de Baixo.

Estadao Conteudo

