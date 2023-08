Ator de ‘Vai na Fé’ sofre acidente de moto em Minas Gerais

Matheus Abreu sofreu um acidente na última segunda-feira (28), em Ouro Branco, Minas Gerais, e está internado no Hospital da Fundação Ouro Branco.

Ao Estadão, a assessoria de imprensa contou que Matheus conduzia a sua moto pela Avenida Conselheiro Lafaiete, em Ouro Branco, Minas Gerais, quando um carro saindo da via de retorno o atingiu “em cheio na lateral”.

“Aparentemente, não há nada de grave. Mas estamos aguardando o resultado dos exames do Hospital da Fundação Ouro Branco, onde ele se encontra em observação até amanhã”, informaram.

Matheus Abreu deu vida ao personagem Eduardo, um dos interesses românticos de Jenifer (Bella Campos) em Vai na Fé, novela da Globo que acabou no início de agosto.

