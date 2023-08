Bebê de 14 meses morre depois de avó esquecê-la em carro durante oito horas

Uma criança de 1 ano e dois meses morreu na segunda-feira, dia 31, depois que sua avó a deixou sozinha em um carro no Estado de Nova York, nos Estados Unidos, durante oito horas, disse a polícia. A morte está sob investigação e nenhuma acusação criminal foi feita até o momento.

A mulher de 54 anos esqueceu de deixar o bebê na creche, em Smithtown, em Long Island, e foi trabalhar, deixando a menina em uma cadeirinha dentro de um Jeep Cherokee, disse a polícia do condado de Suffolk em um comunicado à imprensa. Oito horas depois, a avó foi buscar a menina na creche e percebeu que ela a havia deixado dentro do carro. A criança foi levada para um hospital, onde foi declarada morta.

Cerca de 40 crianças morrem de insolação nos Estados Unidos todos os anos depois de serem abandonadas ou ficarem presas em um carro, de acordo com o Departamento de Transportes dos EUA. A maioria dos casos acontece quando um dos pais ou cuidador esquece que a criança está no carro. A temperatura de segunda-feira em Smithtown foi de 28ºC, mas as temperaturas dentro de um carro podem chegar a números muito mais altos.

Cinco dias antes do episódio, o Departamento de Polícia do condado de Suffolk pediu aos moradores que tivessem cuidado em relação às altas temperaturas. “Nunca deixe uma criança ou animal de estimação em um veículo que não esteja funcionando e sempre certifique-se de ter água disponível”, dizia a publicação. Fonte: Associated Press.U

Estadao Conteudo