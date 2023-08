Biólogo flagra sucuri de mais de seis metros em fazenda

O biólogo Delcí Arruda fazia uma ronda na fazenda onde é gestor, na manhã desse domingo (27), na cidade de Porteirão, a 180 km de Goiânia, quando avistou uma sucuri verde de 6,20 metros atravessando a estrada que corta um aterro da fazenda. Segundo o biólogo, essa é uma aparição rara, pois essa espécie de cobra se locomove muito pouco e sempre à noite. “Ela é muito sensível ao sol e só saiu do lugar onde estava porque o dia estava chuvoso”, explica.

Além disso, cobras desse tamanho se alimentam de animais de porte médio, como capivaras, veados, jacarés. Em geral, elas ficam cerca de 6 meses fazendo a digestão. Essa espécie também não sai para caçar quando está gestando, o que vai de 7 a 8 meses. A época de acasalamento desses animais vai de março a junho, segundo o biólogo.

Arruda acredita se tratar de uma fêmea, já que os machos são mais finos – ele calcula que ela pesa de 100 a 120 quilos – e provavelmente estaria caçando. Essa espécie de cobra é endêmica em Goiás e comum na região da fazenda, que fica em uma área de nascente. A sucuri é um animal semiaquático.

Essa foi a segunda vez que Arruda avistou uma sucuri na fazenda. A primeira vez foi à noite e ele acredita que a cobra era ainda maior do que a que viu neste fim de semana. As sucuris verdes podem chegar a 10 metros.

