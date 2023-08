Bolsonaro diz que fará três cirurgias em setembro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi internado nesta quarta-feira (23), no hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde realizou exames preparatórios para novas intervenções médicas previstas para o próximo mês. “Exames para três cirurgias em meados de setembro. A mais importante será no abdome, em consequência da facada”, disse ele em entrevista à agência Reuters, numa referência ao atentado que sofreu em 2018, em Juiz de Fora (MG).

Desde que sofreu o ataque em Minas, o ex-presidente já passou por cinco cirurgias no abdome. A mais recente foi em janeiro, quando ele estava nos Estados Unidos. Bolsonaro sentiu dores abdominais e teve de ser submetido a uma aderência em hérnia incisional.

‘0800’

Durante o voo de Brasília para São Paulo, na manhã de ontem, o ex-presidente falou sobre a harmonização dentária feita na semana passada, em Goiânia. A uma apoiadora, ele afirmou: Foi 0800, tá? Não paguei nada, não”.

Ao levantar para desembarcar, Bolsonaro foi aplaudido por alguns passageiros. Outros o questionaram sobre as investigações abertas contra ele. “Está fugindo da Polícia Federal?”, disse uma passageira.

