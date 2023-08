Bruna Marquezine chora com recado surpresa dos pais: ‘Vocês pegaram pesado’

Prestes a estrelar seu primeiro filme internacional, Besouro Azul, a atriz Bruna Marquezine se emocionou com uma surpresa nesta semana. Para homenagear o novo passo da carreira de Bruna, seus fãs reuniram depoimentos de pessoas próximas e começaram com uma dupla especial: os pais da atriz, Neide e Telmo.

“Vai ser um grande sucesso. Tô ansiosa, há um ano esperando por essa estreia. Eu amoBesouro Azul há um ano, desde que foi anunciado que Bruna estaria nele”, começou a mãe.

“A gente te ama muito. Parabéns para toda a equipe do filme, são pessoas maravilhosas que a gente teve a oportunidade de conhecer”, completou Telmo.

Apesar de Bruna ser uma figura pública há muitos anos, seus pais são reservados. Por isso, o depoimento pegou a atriz de surpresa. “Aí vocês pegaram pesado…”, brincou. Em vídeo, Bruna mostrou sua emoção com a homenagem e acrescentou: “Como vocês fizeram eles falarem? Os dois detestam aparecer”.

Besouro Azul estreia nos cinemas no próximo dia 17 e é o primeiro filme de um super-herói latino da DC. No entanto, a atriz pausou as promoções do filme devido à greve dos atores que está em curso em Hollywood.

Clique aqui

Estadao Conteudo