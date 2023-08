Eliezer faz cirurgia para redução de mama: ‘Me recuperando’

Eliezer revelou nesta quarta-feira (30), que precisou passar por uma operação de retirada de mama. O influenciador falou sobre a cirurgia de ginecomastia nas redes sociais.

Nos stories, ele comunicou os seguidores: “Realizei a minha cirurgia de ginecomastia com lipoaspiração. Está tudo bem, já estou em casa, sem dores e me recuperando. Cirurgia foi um sucesso, já estou sem meus peitos. Deu tudo certo, depois volto aqui e falo mais”.

O ex-BBB repostou um vídeo da clínica que realizou a operação e explicou que suas mamas sempre o incomodaram e só realizou a cirurgia após certificar que seu estado de saúde era estável.

“No meu feed, as fotos que tenho sem camisa é quando estou muito magro, porque disfarça. Quem acompanhou o BBB sabe que eu sempre andava com camisa de botão aberta porque assim tampa os peitos”, comentou.

Estadao Conteudo

