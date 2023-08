Escola de Alegre realiza mostra para valorizar ensino profissionalizante

A escola de Ensino Fundamental e Médio, Professor Pedro Simão, de Alegre, realiza nesta terça-feira (22), a 2ª Mostra da Educação Profissional. A ideia do evento é valorizar a Educação Profissional e transmitir informações sobre os objetivos e benefícios da educação profissionalizante e tecnológica para os jovens em idade escolar.

No encontro, que será realizado das 14h às 17h, na Praça 6 de Janeiro, no Centro do município, palestrantes vão falar sobre as área de atuação, as habilidades que os alunos dessa modalidade podem adquirir, além de esclarecerem as formas de ingresso e as vantagens em cursar o Ensino Médio integrado com a Educação Profissional em Administração, Análises Clínicas e Design Gráfico, oferecidos pela escola.

A diretora, Lucy Sader de Souza, que atua a frente da unidade de ensino dede 2019, disse que a escola já oferece cursos profissionalizantes desde 2011. Para ela, o ensino profissionalizante garante uma oferta de educação de qualidade, além de aproximar o ambiente escolar da realidade dos alunos, levando em consideração as demandas e complexidades do mercado de trabalho e da vida em sociedade.

Atualmente cerca de 150 alunos estão matriculados e centenas já se formaram na modalidade profissionalizante, em Alegre.

“Quando os estudantes são bem encaminhados profissionalmente, sentimos satisfação e realização enquanto Escola sabendo que nosso trabalho foi cumprido com êxito e sucesso. O evento será um momento único e de extrema importância para a educação, momentos assim são imprescindíveis para o desenvolvimento do país, pois o ensino técnico está cada vez mais valorizado pelo mercado de trabalho”, garantiu a diretora.

A diretora diz que a principal vantagem do Ensino Médio Técnico é a possibilidade que o aluno tem de aprender algo além das rotinas escolares e se profissionalizar ainda em idade escolar.

“Os estudantes adquirem e aumentam suas habilidades de organização e senso de responsabilidade, sem contar que o ensino técnico está cada vez mais valorizado pelo mercado de trabalho. A Mostra será pautada em todas as disciplinas da base curricular e possibilitará aos alunos desenvolverem uma série de habilidades necessárias na vida adulta”, concluiu.

O estudante Klayver Martins Coelho, de 17 anos, está no 2º ano do ensino médio profissionalizante, na área de Administração. Ele já conseguiu uma colocação no mercado de trabalho.

“Estou estagiando como menor aprendiz, no Sicoob e o curso de Administração está me auxiliando muito nas minhas atividades diárias no banco. Quando acabar o ensino médio pretendo continuar nessa carreira. Acredito que essa é a melhor a opção, porque o estudante no final terá dois certificados: um do ensino médio e do técnico profissionalizante” comentou.

Outra aluna da escola Pedro Simão, Marissol Simões Cazoni, de 16 anos, também pretende seguir carreira no segmento da Administração. Ela acredita que a modalidade que está cursando será um diferencial no seu progresso profissional e está otimista.

“O curso técnico está em alta no mercado de trabalho e também é valorizado. Tenho a expectativa de poder alcançar o mercado de trabalho com uma vaga na área que estou estudando”, projetou.

Serviço

2ª Mostra da Educação Profissional da EEMF Professor Pedro Simão

Tema: “Educação Profissional, um caminho para o futuro”

Quando: Terça-feira, 22 de agosto.

Local: Praça 6 de janeiro, no Centro de Alegre

Horário: 14h às 17h.