EUA: polícia investiga atirador no Senado, mas não confirma disparos

A polícia do Capitólio, a sede do Congresso americano, pediu nesta quarta-feira, 2, para que quem esteja no prédio do Senado busque abrigo, porque há relatos de um “possível atirador ativo”. A corporação, no entanto, esclarece que não há confirmação de disparos de tiro na área.

Em publicação no Twitter, a força policial explicou que investiga o caso após ter recebido uma ligação pelo 911, o número de emergência dos Estados Unidos. O repórter Garrett Haake, da NBC News, disse que os edifícios estão sendo evacuados.

Estadao Conteudo