Ex-BBB Patrícia Leitte revela que sofreu aborto espontâneo

A ex-BBB Patrícia Leitte desabafou no Instagram na última terça-feira (1), sobre a interrupção espontânea de uma gravidez em maio deste ano. Em duas publicações, a influencer que se denomina “coach” na bio da rede social lamentou a perda do bebê que esperava. Em um dos posts ela aparece em vídeo conferindo um teste de gravidez e comemorando o resultado positivo. Entretanto, na sequência ela mostra ter sofrido um sangramento que durou alguns dias.

No mesmo vídeo ela indica ter tomado remédios para estancar a hemorragia e depois novo teste sinalizando não estar grávida. “Só agora me sinto bem para falar sobre essa perda! Deus sabe todas as coisas! Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor!”, escreveu Patrícia na legenda do post. Ela participou da edição número 18 do reality da Globo.

Marido da influencer, o médico Lucas Teixeira comentou a publicação. “Que momento difícil para mim e para minha esposa”, lamentou.

