Felipe Neto defende Luísa Sonza após clipe polêmico e levanta discussão

A nova música e seu clipe de Luísa Sonza segue gerando polêmica. Desta vez, quem se manifestou foi o influenciador Felipe Neto, que saiu em defesa da cantora.

Desde o lançamento de Campo de Morango na última terça (15), Luísa vem recebendo uma enxurrada de críticas pelo teor sexual da música. O clipe de menos de dois minutos também causou controvérsias.

Na quarta (16), a cantora rebateu as avaliações. “É muito desvalorizado quando uma mulher fala sobre seu prazer. Eu não sou menos artista, eu sou mais, e muito mais corajosa em falar sobre minha sexualidade, que nos tanto é tirado e motivo de vergonha”, disse em live no Instagram.

Agora, Felipe Neto veio engrossar o coro em defesa de Luísa e levantou mais uma discussão sobre conflitos de gênero. “Eu queria entender por que tanta gente se incomoda com a Luísa Sonza cantando uma putaria leve. Mas não posta nada se for um macho cantando ela senta na minha pi*a”, publicou no Twitter.

Estadao Conteudo