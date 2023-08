Filmes e séries sobre o universo sertanejo para maratonar neste final de semana

As Aventuras de José & Durval, série sobre a dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó, estreiou no Globoplay na última sexta-feira (18), então corre para rir e se emocionar com uma das duplas mais famosas do país no gênero sertanejo.

Protagonizada pelos irmãos Rodrigo e Felipe Simas, a produção narra a trajetória da dupla desde a infância, passando pelo primeiro contato com a música, até sua consagração nos palcos brasileiros. Aproveitando o lançamento, listamos outras 7 produções ambientadas no universo da música sertaneja. Confira a seguir:

Amor Sertanejo (Apple TV)

Lançado em 2020, o documentário faz uma homenagem à história da música sertaneja. Luan Santana, Michel Teló, Chitãozinho e Xororó e outros grandes nomes revelam os bastidores do gênero mais amado do Brasil e como o Sertanejo Universitário transformou-se num fenômeno do show business. Disponível para aluguel (R$ 4,90) ou compra (R$ 9,90) no streaming.

É o Amor? (Netflix)

Na série documental lançada em 2021, Zezé Di Camargo e Wanessa abrem a intimidade dos Camargo, na fazenda da família, no interior de Goiás, e mostram os bastidores da gravação do álbum Pai e Filha, uma colaboração dos cantores que misturam os gêneros pop e sertanejo.

Marília Mendonça – Todos os Cantos (Globoplay)

Marília Mendonça: Todos os Cantos, série documental original do Globoplay, acompanha a popular cantora sertaneja enquanto apresenta os bastidores da turnê de seu quarto álbum ao vivo. Cada episódio mostra Marília em diferentes capitais brasileiras, como Tocantins, Goiânia e Fortaleza, se preparando para os shows e convidando ao público a conhecer um lado mais íntimo de sua carreira. A série conta com diversas participações especiais de outros sucessos da música sertaneja e amigos próximos de Marília como Henrique e Juliano e Maiara e Maraísa.

O Menino da Porteira (HBO Max)

Lançado em 2009 e inspirado na icônica música sertaneja brasileira, o longa segue o peão Diogo, interpretado pelo cantor Daniel, que conduz uma grande boiada até a Fazenda Ouro Fino no vilarejo de Rio Bonito. Durante sua jornada, ele cruza com o sítio Remanso e conhece Rodrigo, um jovem vivido por João Pedro Carvalho, com aspirações de se tornar boiadeiro.

A amizade entre os dois se fortalece enquanto testemunham as injustiças perpetradas pelo major Batista, papel de José de Abreu, dono da Fazenda Ouro Fino. Utilizando seus capangas, o major coage os moradores a venderem o gado a preços desvantajosos. A resistência começa quando Otacílio Mendes, pai de Rodrigo e interpretado por Eucir de Souza, decide confrontar o major, recebendo o apoio do farmacêutico Dr. Almeida, personagem de Zedu Neves.

Rensga Hits (Globoplay)

Na série ambientada em Goiânia, Alice Wegmann é Raíssa Medeiros, uma jovem que enfrenta uma reviravolta emocional ao descobrir, no dia de seu casamento, a traição de seu noivo por quatro anos. Decidida a mudar de ares e superar o desgosto, ela deixa sua cidade natal e ruma a Goiânia com o sonho de se tornar uma compositora de música sertaneja. Contudo, a cidade lhe apresenta desafios inesperados e a complexidade das intrigas do universo musical. Raíssa rapidamente percebe que para se destacar na indústria, precisará de determinação e resiliência. Em meio a essa jornada, ela conhece Glaucia, interpretada por Lorena Comparato, uma promissora cantora sertaneja que se eleva ao estrelato, sendo habilmente gerenciada pela perspicaz Marlene, papel de Deborah Secco.

Só se for por Amor (Netflix)

A série narra a trajetória de Deusa, vivida por Lucy Alves, e Tadeu, papel de Filipe Bragança. Unidos pelo amor e pela música, eles formam a banda que leva o nome da série. Depois de enfrentar desafios e persistir no competitivo mundo da música, a banda alcança o estrelato. No entanto, uma reviravolta acontece quando Deusa é abordada pelo astuto empresário César, interpretado por Gustavo Vaz, com uma oferta tentadora para uma carreira solo.

Esse convite estremece a relação entre Deusa e Tadeu, levando-os por caminhos distintos. Com a saída de Deusa, a banda se vê diante do desafio de encontrar uma nova voz e é aí que surge a enigmática Eva, personagem de Agnes Nunes. Enquanto Deusa navega pelas águas, por vezes turbulentas, de uma carreira solo, a banda “Só Se For Por Amor” luta para se reinventar e conquistar seu espaço no cenário sertanejo, enfrentando as adversidades e armadilhas da indústria musical.

2 Filhos de Francisco (Globoplay)

Ambientado no interior, o enredo segue a trajetória de Francisco Camargo, interpretado por Ângelo Antônio, um lavrador determinado a transformar dois de seus nove filhos em uma renomada dupla sertaneja. Sua esperança inicial recai sobre o filho mais velho, Mirosmar, presenteado com um acordeão aos 11 anos e interpretado por Dablio Moreira.

Junto ao irmão Emival, papel de Marco Henrique, que toca violão, a dupla começa a se destacar nas festas locais. Ao se mudarem para Goiânia, os irmãos buscam oportunidades tocando na rodoviária local e, eventualmente, cruzam caminhos com o empresário Miranda, vivido por José Dumont. Sob sua tutela, a dupla vive meses de sucesso, interrompidos tragicamente por um acidente.

Anos depois, Mirosmar, agora sob o nome artístico de Zezé di Camargo, interpretado por Márcio Kieling, enfrenta desafios em sua carreira solo. No entanto, a reviravolta acontece quando ele se une ao irmão Welson, que adota o nome artístico Luciano, papel de Thiago Mendonça, formando a icônica dupla que conquista o cenário musical.

Estadão Conteúdo