Gloria Perez relembra aniversário de Daniella e lamenta ausência da filha

Daniella Perez completaria 53 anos de idade nesta sexta-feira (11). Nas redes sociais, Gloria compartilhou uma homenagem para a filha que morreu em 1992.

No Instagram, a autora publicou uma foto da filha sorrindo, segurando um gato. Na legenda, ela lamentou a ausência de Daniella: “11 de agosto. A casa está muda, sem festa, sem risos, sem dança. Mas no meu sentimento você está sempre assim, como na foto -rindo, dançando, espalhando alegria.”

Daniella Perez foi assassinada por Guilherme de Pádua no dia 28 de dezembro de 1992. Na época, ela era casada com Raul Gazolla, que também relembrou da atriz nesta sexta-feira (11).

“Como disse minha amiga e mãe da Dani, 11 de agosto não tem festa, não tem dança, mas a alegria desse sorriso nunca vai morrer dentro da gente. Que Deus a tenha ao seu lado”, escreveu.

