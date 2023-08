Influencer morre após cair de arranha-céu ao gravar vídeo para redes sociais

Um influencer francês, conhecido como Remi Enigma, morreu na última quinta-feira (27), após cair do 68º andar de um prédio residencial em Hong Kong. O youtuber era conhecido por compartilhar vídeos escalando grandes alturas como prédios e guindastes, sem autorização.

Remi Lucidi tinha 30 anos e, na semana passada, decidiu chegar ao topo do prédio residencial Tregunter Tower. Segundo o South China Morning Post, o homem mentiu para o segurança para poder acessar o local.

O influenciador alegou que iria visitar um amigo no 40º andar. Toda essa mentira foi pra alcançar o arranha-céu e gravar o tal vídeo. Nas câmeras de segurança, ele foi visto no 49º andar e, depois, subiu pelas escadas para alcançar a cobertura.

De acordo com o jornal, ele pediu ajuda a uma faxineira do apartamento da cobertura, que ligou para a polícia. “É possível que ele tenha ficado preso do lado de fora da cobertura enquanto praticava um esporte radical no prédio e tenha batido na janela para pedir ajuda, mas acidentalmente caiu”, disse uma fonte.

Remi Enigma possui quase 28 mil seguidores no Instagram, onde compartilha vídeos no alto de construções em Portugal, Bulgária, França, Colômbia, Polônia e Dubai.

Estadão Conteúdo